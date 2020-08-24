В Великобритании установили новый рекорд скорости интернета

Ученые из Университетского колледжа Лондона совместно с компаниями Xtera і KDDI Research установили новый рекорд скорости интернета - 178 терабит в секунду.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Чтобы достичь этой рекордной скорости, команда использовала гораздо более широкий диапазон длин волн, чем обычно используется для передачи данных.

Специальная система использовала пропускную способность 16,8 терагерц в одном волокне, что в четыре раза превышает 4,5 ТГц, используемую большей частью современной сетевой инфраструктуры.

Это увеличение полосы пропускания также потребовало увеличения мощности сигнала, и в этом случае были скомбинированы несколько различных методов усиления.

Эта технология усиления мощности сигналов основанная на методе геометрической модуляции так называемого сигнального созвездия. Интеграция этой технологии будет менее затратной за счет использования существующей оптоволоконной установки. Это значит, что не нужно будет менять кабели, лишь обновив усилители, которые обычно устанавливаются на расстоянии от 40 до 100 км друг от друга.

Предыдущий рекорд скорости интернета был установлен группой австралийских инженеров в мае 2020 года. С помощью фотонного чипа исследователям удалось добиться скорости в 44 Тбит/с.

В настоящий момент самая высокая скорость доступная обычным пользователям — 10 Гб/сек. Пока она доступна лишь в США, Японии и Новой Зеландии, тогда как ученые NASA пользуются сетью, скорость которой достигает 400 Гб/сек.