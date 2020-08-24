В Харькове открыли первый в Украине ЦПАУ в сфере недвижимости

В Харькове открылся первый в Украине Дом недвижимости, где гражданам предоставлять более 100 услуг.

Он разместился на площади Павловской, сообщает "Укринформ".

В Доме недвижимости горожане смогут получить 104 услуги.

Среди них - регистрация земельных участков и прав на них, оформление разрешительной документации на строительство или реконструкцию зданий и квартир, техническая инвентаризация всех объектов недвижимости, комплексная услуга по оформлению построенных и реконструированных объектов, оформление документов для поставщиков жилищно-коммунальных услуг.

Посетителей встречают два больших фронт-офиса с зонами ожидания, которые смогут принимать по 25 человек одновременно в режиме электронной очереди, предусмотрен лифт для людей с инвалидностью.

Также в Доме недвижимости будут размещены профильные исполнительные органы городской власти - Департамент регистрации, Департамент территориального контроля, Харьковское бюро технической инвентаризации, новый Центр предоставления административных услуг.

"Раньше в этом здании было городское БТИ. Люди приходили сюда за справками, документами, в архив и т п. Но в современных условиях мы можем делать все одним нажатием кнопки. Поэтому мы решили собрать в этом здании все услуги, связанные с оформлением недвижимости", - отметил на открытии городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Реконструкция старого здания БТИ на площади Павловской началась в 2016 году. Общая стоимость работ составила около 400 млн грн.