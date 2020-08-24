Импорт легковых автомобилей в Украине сократился на треть

В январе - июне 2020 года в Украину в режиме импорта было ввезено 193,5 тысячи легковых автомобилей, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В Украину за шесть месяцев 2020 года были импортированы 37,6 тыс. новых легковых авто (на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года) и 155,9 тыс. подержанных легковых авто (на 41% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года).

В первом полугодии 2020 года на закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили 726 млн долларов, а на приобретение за рубежом подержанных машин из страны вывезли валюты в сумме эквивалентной 737,8 млн долларов.

Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до 19,3 тыс. долларов, тогда как годом ранее она составляла 18,9 тыс долларов, а средняя таможенная стоимость б/у иномарки увеличилась на 1,1 тыс. долларов - до 4,7 тыс. долларов.

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За шесть месяцев из Японии ввезли 8745 авто.

Экономическая правда