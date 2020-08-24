Министр финансов Германии раскритиковал безусловный базовый доход

Министр финансов Германии Олаф Шольц отверг идею введения безусловного базового дохода.

Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.

"Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие расходы... Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы", – заявил министр.

Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госдолг посредством привлечения новых кредитов.

Напоминаем:

18 августа в ФРГ был запущен эксперимент, который предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств.

В ходе эксперимента, в частности, предполагается установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей.

Подробней о программе читайте в статье на Экономической правде: Почти коммунизм. Как Финляндия тестирует безусловный базовый доход