Министр финансов Германии раскритиковал безусловный базовый доход
Министр финансов Германии Олаф Шольц отверг идею введения безусловного базового дохода.
Об этом он заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke, передает Deutsche Welle.
"Это было бы неолиберализмом. И если считать честно и правильно, то это непомерно высокие расходы... Это подорвало бы многие достижения социального государства, такие как пенсионное страхование или страхование на случай безработицы", – заявил министр.
Шольц также спрогнозировал, что в будущем году, чтобы справиться с последствиями пандемии, государству придется дополнительно увеличить госдолг посредством привлечения новых кредитов.
Напоминаем:
18 августа в ФРГ был запущен эксперимент, который предполагает, что с весны 2021 года 120 случайно отобранным участникам в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств.
В ходе эксперимента, в частности, предполагается установить, как безусловный базовый доход влияет на психологию его получателей.
Подробней о программе читайте в статье на Экономической правде: Почти коммунизм. Как Финляндия тестирует безусловный базовый доход
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