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Из 869 нелегальных заправок осталось 65 — Гетьманцев

Воскресенье, 23 августа 2020, 17:15
 

Глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетьманцев заявил, что из 862 АЗС, указанных на карте с признаками "нелегальности", осталось 65.

Об этом он написал на своем telegram канале со ссылкой на отчет Нефтегазовой ассоциации Украины.

По его словам - это результат совместной работы Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики, налоговой милиции и белых нефтетрейдеров. 

В отчете также говорится, что "несмотря на усилия, приложенные в течение января — февраля 2020" по очистке нефтегазового рынка от нелегального сегмента, большое количество АЗС (более 600 - ЭП), работающих с грубыми нарушениями законодательства в сфере строительства, охраны труда и противопожарной безопасности, получили лицензии.

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АЗС

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