Зеленский: государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны.

Об этом он сообщил на III Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", передает "Интерфакс-Украина"

"Сейчас в Верховной Раде Украины является проект о государственных гарантиях на кредиты для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса", - сказал президент.

По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов.

"Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнесов", - подчеркнул Зеленский.