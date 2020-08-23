Зеленский: государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны
Воскресенье, 23 августа 2020, 13:39
Президент Владимир Зеленский заявил, что государство должно помогать бизнесу, которым занимаются ветераны.
Об этом он сообщил на III Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", передает "Интерфакс-Украина"
"Сейчас в Верховной Раде Украины является проект о государственных гарантиях на кредиты для малого и среднего бизнеса. Думаю, следует подумать, чтобы учесть ветеранский бизнес, как отдельную категорию бизнеса", - сказал президент.
По его словам, приоритетом должно стать создание рабочих мест для ветеранов.
"Нам необходимо как можно больше ветеранских бизнесов", - подчеркнул Зеленский.
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