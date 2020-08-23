ВОЗ: восстановление экономики должно происходить только в соответствии с экологическими принципам
Воскресенье, 23 августа 2020, 12:05
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что восстановление экономики должно происходить только в соответствии с "зелеными", экологическими принципам.
Об этом сообщает центр новостей ООН, передает "Интерфакс-Украина"
Пандемия - это напоминание о том, что здоровье и экономика неразделимы, заявил он, напомнив, что в мае ВОЗ опубликовала "Манифест здорового и "зеленого" восстановления экономики".
С тех пор, сообщил глава ВОЗ, 40 миллионов работников медицины из 90 стран направили письма лидерам стран "большой двадцатки" с призывом подойти к восстановлению после пандемии и карантина именно с таких позиций.
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