ВОЗ: восстановление экономики должно происходить только в соответствии с экологическими принципам

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что восстановление экономики должно происходить только в соответствии с "зелеными", экологическими принципам.

Об этом сообщает центр новостей ООН, передает "Интерфакс-Украина"

Пандемия - это напоминание о том, что здоровье и экономика неразделимы, заявил он, напомнив, что в мае ВОЗ опубликовала "Манифест здорового и "зеленого" восстановления экономики".

С тех пор, сообщил глава ВОЗ, 40 миллионов работников медицины из 90 стран направили письма лидерам стран "большой двадцатки" с призывом подойти к восстановлению после пандемии и карантина именно с таких позиций.