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Французская и британская сеть отелей могут объединиться в крупнейшую группу в мире — СМИ

Воскресенье, 23 августа 2020, 11:07
 

Французская сеть отелей Accor и британская InterContinental Hotels Group могут объединиться в крупнейшую группу в мире.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что такое объединение может быть с капитализацией в 17 млрд долл.

По данным французской газеты, Accor пока не сделала официальное предложение IHG. 

Совет управляющих Accor выступает за проведение сделки, однако председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Себастьен Базен осторожно подходит к дальнейшим переговорам, пишет газета.

Аналитики Bank of America отмечают, что объединение Accor и IHG приведет к появлению "отраслевого гиганта" с номерным фондом в размере порядка 1,6 млн номеров.

Accor владеет такими известными брендами, как Ibis, Movenpick, Raffles и Sofitel. IHG владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza и Regent Hotels.

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гостиничный бизнес

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