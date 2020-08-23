Французская и британская сеть отелей могут объединиться в крупнейшую группу в мире — СМИ

Французская сеть отелей Accor и британская InterContinental Hotels Group могут объединиться в крупнейшую группу в мире.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что такое объединение может быть с капитализацией в 17 млрд долл.

По данным французской газеты, Accor пока не сделала официальное предложение IHG.

Совет управляющих Accor выступает за проведение сделки, однако председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Себастьен Базен осторожно подходит к дальнейшим переговорам, пишет газета.

Аналитики Bank of America отмечают, что объединение Accor и IHG приведет к появлению "отраслевого гиганта" с номерным фондом в размере порядка 1,6 млн номеров.