Французская и британская сеть отелей могут объединиться в крупнейшую группу в мире — СМИ
Французская сеть отелей Accor и британская InterContinental Hotels Group могут объединиться в крупнейшую группу в мире.
Об этом сообщает Le Figaro.
Отмечается, что такое объединение может быть с капитализацией в 17 млрд долл.
По данным французской газеты, Accor пока не сделала официальное предложение IHG.
Совет управляющих Accor выступает за проведение сделки, однако председатель совета директоров и главный исполнительный директор компании Себастьен Базен осторожно подходит к дальнейшим переговорам, пишет газета.
Аналитики Bank of America отмечают, что объединение Accor и IHG приведет к появлению "отраслевого гиганта" с номерным фондом в размере порядка 1,6 млн номеров.
Accor владеет такими известными брендами, как Ibis, Movenpick, Raffles и Sofitel. IHG владеет брендами Holiday Inn, Crowne Plaza и Regent Hotels.
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