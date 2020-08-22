Председатель профсоюза горняков: никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь и заменять бастующих работников "Беларуськалия"

Об этом он написал на Facebook.

"Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров! ", - Заявил Волнинець.

Независимый профсоюз горняков Украины обращается к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требует от Александра Лукашенко не вспоминать славное имя свободолюбивых украинских горняков в своих политических интересах, резюмируется в посте.

Напоминаем:

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что готов заменить работников, бастующих на "Беларуськалие" на шахтеров из Украины.