SkyUp ввел плату за регистрацию в аэропорту
Авиакомпания SkyUp объявила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.
Об этом передает avianews.
Размер сбора за распечатку на стойке составит 18 евро или эквивалент этой суммы в национальной валюте. Он начнет взиматься с 1 сентября на внутренних рейсах и с 1 октября на международных рейсах.
Бесплатно зарегистрироваться можно на сайте авиакомпании. Онлайн-регистрация открывается за 48 часов до вылета и закрывается за 5 часов до отправления по расписанию.
По-прежнему бесплатно зарегистрироваться на рейс SkyUp смогут пассажиры чартерных рейсов, а также летящие регулярными рейсами пассажиры старше 60 лет, люди с 1 и 2 группой инвалидности, участники АТО.
Также бесплатной останется регистрация на рейсы в тех аэропортах, где недоступна регистрация через интернет.
Сейчас зарегистрироваться дистанционно можно при вылете из Борисполя, Запорожья, Львова, Одессы, Харькова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авива, Тивата и Тираны.
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