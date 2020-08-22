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Британская компания Godel отправляет сотрудников минского филиала в Украину из-за ситуации в стране и шатдауна

Суббота, 22 августа 2020, 15:42
 

Британская ИT компании Godel Technologies отправляет сотрудников Минского филиала на неопределённый срок в Украину из-за ситуации в стране и шатдауна.

Об этом пишет белорусское ИT издание Dev.

О такой возможности для всех сотрудников из любого офиса компании в Беларуси было объявлено на недавнем корпоративном стриме с COO Godel Technologies Андреем Афанасенко.

"Часть сотрудников, некоторые со своими семьями и даже домашними питомцами, действительно в данный момент находятся в Киеве. Решение предложить такую возможность нашим людям было принято для минимизации рисков в связи со сложившейся ситуацией в стране, а также отключением интернета на несколько дней" - отметил он 

По его словам, это повлекло за собой сбои в рабочем процессе, общении с клиентами и значительные финансовые потери.

Компания полностью взяла на себя организацию переезда и проживания. Однако не исключают возможность обратного трансфера сотрудников: будем смотреть на ход развития событий и учитывать запросы со стороны команды, — заявили в компании.

Godel Technologies — разработчик ПО с головным офисом в Манчестере. В Беларуси филиалы компании работают в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Могилёве и Витебске с общим штатом более 1100 человек.

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Беларусь IT

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