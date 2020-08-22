Саудовская Аравия прекратила инвестиции в китайский НПЗ — СМИ
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco прекратила инвестиции в проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, оценивавшийся в 10 миллиардов долларов.
Об этом сообщают источники Bloomberg.
По их данным, решение о прекращении инвестиций было принято после переговоров с китайскими партнерами и связано с высокой неопределенностью в отношении перспектив рынка.
Однако китайские компании будут продолжать реализацию проекта, отмечают источники.
Участники проекта планировали запустить комплекс в эксплуатацию в 2024 году. Предполагалось, что Saudi Aramco будет обеспечивать поставки 70% сырья для него.
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