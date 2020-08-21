Проезд Борщаговским путепроводом полностью открыли — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что проезд Борщаговским путепроводом полностью открыт.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Нам пришлось фактически строить новый мост. Конструкция старого была в таком состоянии, что в любой момент могла произойти катастрофа. С момента возведения путепровода в 1967 году, он не видел ремонта!

При обновлении объекта заменили 23 опоры, установили 76 новых балок. Капитально отремонтировали проезжую часть, пути скоростного трамвая и обустроили новые тротуары и систему освещения. Ремонт осуществили не только на путепроводе - обновили и подъезды к нему", - написал Кличко.

Также он сообщил, что с сегодняшнего дня (21 августа) открыли проход обновленным пешеходным мостом над проспектом Леся Курбаса возле кинотеатра "Лейпциг".

"Также специалисты завершают капремонт пешеходного моста на пересечении проспекта Любомира Гузара и улице Николая Василенко", - добавил мэр Киева.

Напомним:

В апреле Борщаговский путепровод в Киеве открыли для движения в одном направлении.

Экономическая правда