Гривня на закрытии межбанка ослабла

21 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,43 - 27,46 гривни;

Евро - 32,24 - 32,28 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,28 - 27,55 гривни. Евро покупают по 32,07 гривни, продают по 32,56 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,40 - 27,48 гривни, евро - 32,17 - 32,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 21 августа на уровне 27,48 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 евро (на 20 августа - 32,60 гривни).

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Экономическая правда