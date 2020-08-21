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45% жалоб украинцев в Налоговую — на невыдачу фискального чека

Пятница, 21 августа 2020, 16:28
 

В Государственной налоговой службе фиксируют рост количества полученных от граждан жалоб - почти половина жалоб поступает на невыдачу фискального чека.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Подразделениями фактических проверок Государственной налоговой службы Украины в этом году получено более 700 таких жалоб от граждан.

В подавляющем большинстве граждане сообщают о нераспечатке и невыдаче покупателям расчетного документа (чека). По этому вопросу поступило 300 жалоб, или 45% от общего количества", - говорится в сообщении.

В то же время с фактами нарушения требований законодательства по реализации подакцизных товаров поступило 140 жалоб (20%), неоформлению трудовых отношений - 260 (30%).

В Налоговой напомнили, что обращение граждан является основанием для проведения фактической проверки в соответствии с требованиями п.п. 80.2.3, 80.2.5, 80.2.7 п. 80.2 статьи 80 Налогового кодекса.

"Почти в 100 процентов случаев жалобы подтверждаются обнаружением нарушений требований законодательства при проведении фактических проверок хозяйственных единиц", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда

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Налоговая

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