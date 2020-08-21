Uber пока не будет останавливать работу в Калифорнии

Апелляционный суд Калифорнии приостановил действие решения нижестоящего суда, обязывающего сервисы заказа такси Uber Technologies Inc. и Lyft Inc. к 21 августа переквалифицировать водителей из подрядчиков в сотрудников.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Это означает, что обе компании смогут продолжить деятельность в штате до завершения рассмотрения их апелляций. Uber и Lyft ранее заявляли, что будут вынуждены прекратить работать в Калифорнии, если им придется выполнить постановление, вынесенное Верховным судом Сан-Франциско на прошлой неделе.

В четверг утром Lyft опубликовала на своем сайте объявление о том, что приостановит обслуживание к полуночи. Компания подтвердила WSJ, что уже не планирует прекращать работу в штате.

"Мы рады, что апелляционный суд признал важность вопросов, поднятых в этом деле, и что доступ к этим весьма важным услугам не будет закрыт, пока мы продолжаем отстаивать возможность водителей работать с той свободой, которую они хотят", - говорится в заявлении представителя Uber, которое приводит агентство Bloomberg.

Иск против компаний был подан группой прокуроров Калифорнии, которые обвинили Uber и Lyft в нарушении закона штата о независимых подрядчиках. Согласно этому закону, компании, относящиеся к так называемой экономике свободного заработка (gig economy), должны соблюдать определенные условия. Независимые подрядчики, в частности, не могут выполнять работу, входящую в основную деятельность компании.

Uber и Lyft, в свою очередь, утверждают, что являются не транспортными компаниями, а разработчиками платформ для заказа такси.

"Мы уверены в фактах нашего дела и рассчитываем продолжить борьбу в защиту прав работников", - говорится в заявлении представителя генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бессеры.



