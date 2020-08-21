Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
21 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,38 - 27,40 гривни;
Евро - 32,30 - 32,32 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,27 - 27,54 гривни. Евро покупают по 32,10 гривни, продают по 32,58 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,45 гривни, евро - 32,23 - 32,38 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,36 - 27,44 гривни, евро - 32,21 - 32,33 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 21 августа на уровне 27,48 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 евро (на 20 августа - 32,60 гривни).
21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.
Экономическая правда
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