Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

21 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:50 установились на уровне 27,38 - 27,40 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,38 - 27,40 гривни;

Евро - 32,30 - 32,32 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,27 - 27,54 гривни. Евро покупают по 32,10 гривни, продают по 32,58 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,37 - 27,45 гривни, евро - 32,23 - 32,38 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,36 - 27,44 гривни, евро - 32,21 - 32,33 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 21 августа на уровне 27,48 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 евро (на 20 августа - 32,60 гривни).

21 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,35 - 27,38 гривни.

Экономическая правда