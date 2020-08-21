УЗ закрывает продажу билетов по 4 станциях
"Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемиологической ситуации закрывает продажу билетов по 4 станциях - Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, поездам, следовавших из Черновцов, изменили маршрут следования.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров", - говорится в сообщении.
Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:
- №702/701 Львов - Черновцы,
- №136/135 Черновцы - Одесса,
- №7/8 Киев - Черновцы,
- №117 / 118 Киев - Черновцы,
- №98/97 Ковель - Киев,
- №46/45 Ужгород - Лисичанск,
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка,
- №122/121 Николаев - Ровно,
- №232/231 Геническ - Ивано Франковск.
Также из-за эпидемических ограничени йизменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:
- №8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),
- №118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),
- №136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),
- №702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).
В УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.
Напомним:
Укрзализныця продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020 года.
Экономическая правда
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