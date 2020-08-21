УЗ закрывает продажу билетов по 4 станциях

"Укрзализныця" из-за ухудшения эпидемиологической ситуации закрывает продажу билетов по 4 станциях - Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов, поездам, следовавших из Черновцов, изменили маршрут следования.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"С 24 августа этого года на станциях Коломыя, Острог, Черновцы и Радивилов можно будет делать только высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Из указанных станций не будут продаваться проездные документы на следующие поезда:

№702/701 Львов - Черновцы,

№136/135 Черновцы - Одесса,

№7/8 Киев - Черновцы,

№117 / 118 Киев - Черновцы,

№98/97 Ковель - Киев,

№46/45 Ужгород - Лисичанск,

№88/87 Ковель - Новоалексеевка,

№122/121 Николаев - Ровно,

№232/231 Геническ - Ивано Франковск.

Также из-за эпидемических ограничени йизменится маршрут следования поездов с и в Черновцы:

№8/7 Снятин - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№118/117 Новоселица - Киев (вместо Черновцы - Киев),

№136/135 Снятин - Одесса (вместо Черновцы - Одесса),

№702/701 Снятин - Львов (вместо Черновцы - Львов).

В УЗ добавили, что пассажиры, которые откажутся от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в железнодорожные кассы или через интернет и получить 100% возмещение их стоимости.

Напомним:

Укрзализныця продолжила маршрут поезда №779/780 "Столичный экспресс" Сумы - Киев в Винницу на 24 августа 2020 года.

Экономическая правда