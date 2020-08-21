Правоохранители разоблачили чиновников "Киевзеленстроя" на распиле 78 миллионов

20 августа НАБУ и САП сообщили 7 лицам о подозрении в хищении почти 78 млн грн местного бюджета Киева при закупке специальной техники для коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщает пресс-служба антикоррупционных органов.

Среди подозреваемых:

- бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой";

- бывший генеральный директор КО "Киевзеленстрой";

- экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО "Киевзеленстрой";

- экс-сотрудник одного из отделов КО "Киевзеленстрой";

- доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя";

- частный предприниматель

Двое лиц - бывшие внештатные советники гендиректора КО "Киевзеленстрой" и частный предприниматель задержаны в порядке 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 КО "Киевзеленстрой" объявило тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы.

Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесен 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Сообщается, что досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается.Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 после передачи дела из Национальной полиции.