Американский хедж-фонд ожидает роста золота и "масштабного" обесценивания валют

Ралли золота продолжится на фоне "масштабного обесценения валют" и ожиданий дальнейших стимулов, полагает американский хедж-фонд SkyBridge Capital.

Об этом пишет Bloomberg.

"Когда вы думаете об обесценении валют, вопрос заключается в том, по отношению к чему будет слабеть доллар, а если посмотреть на глобальную картину, сложно испытать воодушевление в отношении альтернативных валют", - сказал содиректор по инвестициям и старший портфельный менеджер компании Трой Гайески, перечислив евро, юань и валюты развивающихся стран.

"Поэтому золото, очевидно, является естественной альтернативной валютой", - сказал он .

Котировки драгоценного металла вырастали до рекордного уровня ощутимо выше 2 тыс долларов за унцию ранее в этом месяце на фоне масштабных мер, принятых центробанками, включая Федеральную резервную систему, для поддержки экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Стимулы способствовали росту ставок на то, что бумажные валюты будут утрачивать свою ценность на фоне быстрого увеличения денежной массы. Goldman Sachs Group Inc. называет золото валютой последней инстанции и прогнозирует дальнейший рост.

Золото выглядит "довольно дорого относительно нефти или других реальных сырьевых товаров, но его удорожание и близко не было таким, как рост денежной массы, с тех пор как в сентябре 2011 года был отмечен предыдущий пик, сказал Гайески.

"Мы бы не удивились, если бы к концу следующего года оно торговалось в районе 2,1-2,2 тыс долларов", - добавил он.

ФРС, скорее всего, нарастит покупки активов, будут и новые бюджетные стимулы, полагает он.

"Все это является аргументом в пользу сохранения "бычьего" тренда на рынке золота, в основном связанного с ростом денежной массы и обесценением доллара, а не опасениями по поводу реальной инфляции", - сказал Гайески.

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