Крупнейшие медиа США требуют от Apple снизить комиссию

Тим Кук

NYT, News Corp, Bloomberg и другие крупные издатели в письме гендиректору Apple Тиму Куку потребовали в явном виде обозначить условия снижения комиссии в магазине приложений с 30% до 15%.

Об этом пишет Bloomberg.

"Нам хотелось бы понимать, каким условиям наши члены — компании, производящие высококачественный цифровой контент — должны соответствовать, чтобы получить те же условия, что Amazon получила в Apple App Store для своего приложения Amazon Prime Video", — пишет руководитель объединяющей издателей компании Digital Content Next Джейсон Кинт.

У компаний 223 млн уникальных посетителей и 100%-ый охват американской аудитории, подчеркнул Кинт.

Компании зацепились за фразу Кука, сказанную им в ходе многочасовых разбирательств в конгрессе США 29 июля, когда на вопрос конгрессмена о том, доступна ли другим девелоперам сниженная комиссия Amazon Prime, Кук ответил, что "она доступна всем, кто соответствует условиям".

Позиции Apple заметно ослабли после того, как стало известно о ее соглашении с основателем Amazon Джеффом Безосом: комиссия 15% для подписчиков Amazon Prime Video с iPhone и нулевая комиссия с распространения по другим каналам. Стандартные условия — 30% в течение первого года и 15% впоследствии.

Ранее компания Epic Games, создавшая одну из самых популярных в мире онлайн-игр Fortnite и выброшенная из App Store за попытку обойти комиссию, вступила с Apple в битву в суде.