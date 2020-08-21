Премьер считает, что инфляция в 6-7% "разогреет" экономику

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики приемлемым является показатель инфляции в пределах 6-7%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Укринформу.

"Мы понимаем, что уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года. Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что инфляция "оживляет" экономику, что сейчас очень необходимо Украине.

"Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс", - добавил Шмыгаль.

Напомним:

Потребительские цены в июле 2020 года против июня 2020 года уменьшились на 0,6%; против декабря 2019 года они выросли на 1,4%, против июля 2019 года - на 2,4%. Всего за январь-июль 2020 года цены на потребительском рынке выросли на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальном банке считают, что для успешного развития страны инфляция должна быть на однознаковом уровне. С 2015 года целью Национального банка является инфляция 5%. Также важно, чтобы инфляция не прыгала ежемесячно в одну или другую сторону, а находилась в районе целевого показателя