Из-за карантина в мире выросла популярность приложений для здоровья и фитнеса

В последнюю неделю марта 2020 года число загрузок приложений категории "Здоровье и фитнес" выросло на 67%, а в мае 2020 г. в них было зарегистрировано на 48% больше сессий, чем в среднем за год.

Об этом свидетельствуют данные маркетинговой платформы Adjust.

Так как тренажерные залы и фитнес-студии были закрыты на несколько месяцев из-за вируса COVID-19, люди во всем мире начали активно использовать приложения для фитнеса, чтобы оставаться здоровыми и поддерживать форму.

После пикового роста количество установок и сессий стало снижаться, но всё равно осталось гораздо выше, чем в 2019 г. Июльские показатели превышают данные за 2019 год, и число сессий выросло на 61%. Это говорит о том, что пользователей стало больше, а приложения стали запускаться чаще.

Данные Adjust также показывают, что в воскресенье пользователи тренируются чаще, чем в другие дни. В пятницу же побеждают другие планы: в этот день происходит минимальное количество сессий.

В США наблюдался значительный рост количества установок по мере ужесточения карантинных мер в конце марта: на 58% выше, чем в среднем в

2020 г. Пользователи начали активно использовать приложения в мае, когда количество ежедневных сессий стало больше среднего на 25%. С тех пор количество ежедневных сессий снизилось, но в июле этот показатель всё равно на 16% выше, что говорит о сохранении высокой спортивной активности.

В Германии популярность приложений выросла в конце мая: количество установок оказалось выше на 86%, чем средний показатель. Количество сессий утроилось между январем и апрелем, а к маю достигло 38% по сравнению со среднегодовым.

Несмотря на небольшой спад в мае, количество сессий с января по июль увеличилось на 67% соответственно.





