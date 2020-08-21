Нефть дорожает на надеждах на компенсационные сокращения ОПЕК+

Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются на фоне надежд на то, что страны ОПЕК+, которые не полностью выполнили свои обязательства в мае-июле, компенсируют недостаточное сокращение добычи.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:06 по Киеву в пятницу составляет $45,07 за баррель, что на $0,17 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,47 (1%).

Фьючерсы на WTI октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,13 (1,3%), до $42,95 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов снизилась на $0,29 (0,7%).

Итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое прошло 19 августа, смогли оказать поддержку рынку, поскольку участники продолжают делать акцент на соблюдении сделки по сокращению добычи и компенсациях.

Страны ОПЕК+, которые превысили свои квоты в мае-июле, должны будут вместе сократить добычу еще на 2,31 млн баррелей в сутки (б/с) до конца сентября, свидетельствуют данные S&P Global Platts.

В четверг давление на нефтяные цены оказали данные министерства труда США, которые показали неожиданный рост числа новых заявок на пособия по безработице на неделе, завершившейся 15 августа, до 1,106 млн.





