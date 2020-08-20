В Украине рухнул объем пассажирских перевозок

Транспортные компании в январе-июле 2020 года перевезли 1,442 миллиарда пассажиров, что на 41,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-июле 2020 года составил 27,2 млрд пасс/км, что на 56,2% меньше, чем в прошлом году.

Железнодорожным транспортом в январе-июле воспользовалось 38,5 млн пассажиров, что на 58,2% меньше к январю-июлю годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 617,9 млн пассажиров (на 41,5% меньше).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 69% – до 2,4 млн человек.

В первом полугодии трамваями воспользовалось 237,9 млн пассажиров (сокращение на 33,9%), метрополитеном – 214,5 млн (сокращение на 47,8%), троллейбусами – 330,4 млн (сокращение на 39,7%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 75,3% и составила около 100 тыс. человек.

В то же время перевозку грузов транспортные предприятия в январе-июле 2020 года сократили на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 327 млн тонн.

Грузооборот перевозчиков за указанный период сократился на 18,9% – до 159,4 млрд ткм.

За семь месяцев текущего года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 168,3 млн тонн грузов, что на 7,5% меньше, чем в январе-июле 2019 года. Автомобильным транспортом перевезено 102,7 млн тонн (- 23,5%), водным – 2,7 млн тонн (- 11,9%), трубопроводным – 53,2 млн тонн (- 19,3%), авиационным – 0,1 млн тонн (- 7%).

Экономическая правда