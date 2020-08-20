Криклий рассказал, кто интересуется возможностью концессии порта Черноморска

Возможностью взять в концессию ГП "Морской торговый порт Черноморск" интересуются потенциальные инвесторы из Азербайджана, Грузии, Турции, Болгарии и Норвегии.

Об этом во время брифинга, отвечая на вопрос ЦТС, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Интерес достаточно живой, активный - от инвесторов из Грузии, Азербайджана, Турции, Болгарии и даже Норвегии", - рассказал министр.

"До конца года планируем завершить ТЭО. За следующий год мы проведем тендер", - добавил он.

По его словам, поскольку заказчиком подготовки технико-экономического обоснования передачи объекта в концессию является Администрация морпортов Украины, то и оплачивать подготовку документа будет именно это ведомство. Но в дальнейшем эти средства должны будут компенсироваться инвестором, который будет определен как концессионер.

Напомним:

20 августа в концессию на 35 лет передали второй морской порт в Украине - специализированный порт "Ольвия" в Николаеве.

20 августа объявлен старт концессионного проекта в порту Черноморска.

По словам Криклия, уже начат конкурс на отбор консультантов для подготовки ТЭО и тендерной документации.