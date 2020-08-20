Аграрии заявляют, что реорганизация Госпродпотребслужбы может остановить экспорт зернам
Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить принятия решения о реорганизации Госпродпотребслужбы среди зернового маркетингового сезона.
Об этом сообщается в заявлении ассоциации.
"Сегодня Госпродпотребслужба играет ключевую роль в аграрной отрасли страны, реализуя государственную политику в области ветеринарной медицины, сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, карантина и защиты растений.
Также служба осуществляет функции государственного надзора (контроля) за качеством зерна и продуктами его переработки..", - сообщают в УЗА.
В ассоциации считают, что реорганизация или ликвидация Госпродпотребслужбы посреди маркетингового сезона иметь крайне негативные последствия — срыв посевной кампании и остановка экспорта зерна.
"Призываем другие профессиональные и отраслевые ассоциации обратиться к правительству с просьбой отложить реорганизацию Госпотребслужбы, чтобы не допустить крайне негативных последствий для аграрного сектора", - сообщается в заявлении.
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