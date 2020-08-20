Аграрии заявляют, что реорганизация Госпродпотребслужбы может остановить экспорт зернам

Украинская зерновая ассоциация обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить принятия решения о реорганизации Госпродпотребслужбы среди зернового маркетингового сезона.

Об этом сообщается в заявлении ассоциации.

"Сегодня Госпродпотребслужба играет ключевую роль в аграрной отрасли страны, реализуя государственную политику в области ветеринарной медицины, сферах безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, карантина и защиты растений.

Также служба осуществляет функции государственного надзора (контроля) за качеством зерна и продуктами его переработки..", - сообщают в УЗА.

В ассоциации считают, что реорганизация или ликвидация Госпродпотребслужбы посреди маркетингового сезона иметь крайне негативные последствия — срыв посевной кампании и остановка экспорта зерна.

"Призываем другие профессиональные и отраслевые ассоциации обратиться к правительству с просьбой отложить реорганизацию Госпотребслужбы, чтобы не допустить крайне негативных последствий для аграрного сектора", - сообщается в заявлении.