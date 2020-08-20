40% украинцев готовы делать предоплату за товар — опрос

53% опрошенных украинцев время от времени совершают покупки в интернете, а еще 24% делают это постоянно, 40% готовы делать предоплату за товар.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел OLX среди более 9000 своих пользователей.

"Респонденты рассказали, что наибольшую роль при выборе товара для них играют отзывы о продавце - для 53% этот показатель является важным. Об этом отметили респонденты всех возрастов", - говорится в сообщении.

Также покупатели обращают внимание на то, как долго продавец предоставляет свои услуги. В 40% респондентов больше доверия вызывают те предприниматели, предлагающие свои товары и услуги более длительный период.

"Для респондентов в возрасте от 26 до 36 лет и от 37 до 51 года этот показатель является важнейшим - об этом рассказали 43% опрошенных", - свидетельствуют результаты исследования.

Еще почти 36% украинцев заявили, что при покупке ориентируются на рыночную стоимость товара или услуги.

"Существенно более низкая цена, по сравнению со средней, может свидетельствовать для покупателей о низком качестве продукта или недобросовестности продавца. Больше всего внимания на стоимость товара обращают опрошенные в возрастной категории от 17 до 25 лет - более 44%", - добавили в OLX.

35% респондентов отмечают важной качество товара, а почти 34% - ресурс, где продается вещь.

При этом, более 40% украинцев присылают деньги продавцу до получения товара.

63% опрошенных оплачивают товары наложенным платежом. Еще 50% доверяют электронным платежным системам, подключенным к онлайн-платформам. А 39% отметили, что осуществляют переводы средств на карту продавца после получения товара.

Экономическая правда