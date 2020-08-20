Инвестиции на пару миллиардов: к передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта
В сотрудничестве с Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития подготовлены предварительные технико-экономические обоснования относительно передачи в концессию нескольких участков автомобильных дорог и трех украинских аэропортов.
Как передает ЦТС, об этом s сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
"Благодаря Мировому банку, уже подготовили пре-ТЭО по шести участкам дорог, общая протяженность которых достигает 1500 км. Размер - около 2 млрд грн инвестиций. Готовим по этим проектам государственно-частное партнерство", - проинформировал Криклий.
"ЕБРР подготовил уже пре-ТЭО по трем аэропортам и готов рассматривать финансирование разработки ТЭО по этим проектам", - добавил он.
О каких именно участках дорог и аэропортах идет речь, в МИУ на вопрос ЦТС, ответить пока не смогли.
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