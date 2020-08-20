Инвестиции на пару миллиардов: к передаче в концессию готовят 1500 километров дорог и три аэропорта

В сотрудничестве с Мировым банком и Европейским банком реконструкции и развития подготовлены предварительные технико-экономические обоснования относительно передачи в концессию нескольких участков автомобильных дорог и трех украинских аэропортов.

Как передает ЦТС, об этом s сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Благодаря Мировому банку, уже подготовили пре-ТЭО по шести участкам дорог, общая протяженность которых достигает 1500 км. Размер - около 2 млрд грн инвестиций. Готовим по этим проектам государственно-частное партнерство", - проинформировал Криклий.

"ЕБРР подготовил уже пре-ТЭО по трем аэропортам и готов рассматривать финансирование разработки ТЭО по этим проектам", - добавил он.

О каких именно участках дорог и аэропортах идет речь, в МИУ на вопрос ЦТС, ответить пока не смогли.





