Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

20 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:40 установились на уровне 27,45 - 27,47 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,45 - 27,47 гривни;

Евро - 32,49 - 32,51 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,32 - 27,63 гривни. Евро покупают по 32,21 гривни, продают по 32,69 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,54 гривни, евро - 32,38 - 32,49 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,42 - 27,54 гривни, евро - 32,37 - 32,49 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 19 августа - 32,50 гривни).

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Экономическая правда