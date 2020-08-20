НБУ на своп-аукционе удовлетворил заявки на 5 миллиардов
Нацбанк 19 августа провел четвертый аукцион своп процентной ставки, удовлетворив заявки шести банков на 5 млрд грн.
Об этом говорится в данных регулятора.
По данным НБУ, было подано 9 заявок, их общий объем составил 5,26 млрд грн под плавающую ставку от 5,75% до 6,75% годовых. Предельная ставка была установлена на уровне 6,5%.
Нацбанк удовлетворил заявки шести банков на 5 млрд грн по средневзвешенной фиксированной процентной ставке 6,5%.
На предыдущем (третьем) аукционе своп процентной ставки 12 августа НБУ удовлетворил заявки 5 банков на всю предложенную сумму в 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.
Своп - соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.
Экономическая правда
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