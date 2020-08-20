Все разделы
Укр / Рус

НБУ на своп-аукционе удовлетворил заявки на 5 миллиардов

Четверг, 20 августа 2020, 12:23
 

Нацбанк 19 августа провел четвертый аукцион своп процентной ставки, удовлетворив заявки шести банков на 5 млрд грн.

Об этом говорится в данных регулятора.

По данным НБУ, было подано 9 заявок, их общий объем составил 5,26 млрд грн под плавающую ставку от 5,75% до 6,75% годовых. Предельная ставка была установлена ​​на уровне 6,5%.

Нацбанк удовлетворил заявки шести банков на 5 млрд грн по средневзвешенной фиксированной процентной ставке 6,5%.

На предыдущем (третьем) аукционе своп процентной ставки 12 августа НБУ удовлетворил заявки 5 банков на всю предложенную сумму в 2 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

Своп - соглашение об обмене активов, процентных выплат, процентных ставок или других характеристик, указанных в соглашении, с целью оптимизации структуры капитала компании и получения дополнительного дохода.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
С сентября Нацбанк изменит правила о кредитных лимитах на карточках 19 августа 2020, 12:52
Небанковский рынок: первые шаги нового регулятора 18 августа 2020, 18:10
Нацбанк рефинансировал 14 банков на 4,8 миллиарда, больше половины получил "Укрэксимбанк" 18 августа 2020, 11:46
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!