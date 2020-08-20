Капитализация компании Apple впервые достигла 2 триллионов долларов
Apple достигла 2 трлн долларов капитализации - она стала первой первой американской компанией, которая достигла такой отметки.
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что на торгах на бирже Nasdaq 19 августа цена акций компании превысила 468 долларов за акцию - это повысило рыночную стоимость компании до 2 трлн долларов.
Однако к концу дня цена акций Apple упала до отметки 462,83 долларов, что уменьшило ее рыночную капитализацию до 1,98 трлн долларов.
Apple стала первой американской компанией, чья капитализация достигла такого уровня.
В июне Apple также первой среди американских компаний достигла размера капитализации в 1,5 трлн долларов. С тех пор только в Amazon и Microsoft рыночная стоимость превысила этот уровень.
Напомним:
Компания Apple 31 июля объявила свои финансовые показатели по итогам 2 квартала 2020 года - доход компании по итогам квартала составляет 59,7 млрд долларов, это на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Экономическая правда
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