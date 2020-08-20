Капитализация компании Apple впервые достигла 2 триллионов долларов

Apple достигла 2 трлн долларов капитализации - она ​​стала первой первой американской компанией, которая достигла такой отметки.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что на торгах на бирже Nasdaq 19 августа цена акций компании превысила 468 долларов за акцию - это повысило рыночную стоимость компании до 2 трлн долларов.

Однако к концу дня цена акций Apple упала до отметки 462,83 долларов, что уменьшило ее рыночную капитализацию до 1,98 трлн долларов.

Apple стала первой американской компанией, чья капитализация достигла такого уровня.

В июне Apple также первой среди американских компаний достигла размера капитализации в 1,5 трлн долларов. С тех пор только в Amazon и Microsoft рыночная стоимость превысила этот уровень.

Напомним:

Компания Apple 31 июля объявила свои финансовые показатели по итогам 2 квартала 2020 года - доход компании по итогам квартала составляет 59,7 млрд долларов, это на 11% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Экономическая правда