"УП" и Академия Deutsche Welle объявляют набор в седьмую "Школу экономической журналистики"

В ході навчання студенти Школи отримають як обширні теоретичні знання, так і досвід практичної реалізації журналістських проєктів.

Викладають у Школі провідні українські журналісти та експерти. Підготовка тренерів відбулась за спеціальною методикою Академії DW.

Новий навчальний курс стартує у вересні. Усім, хто бажає стати студентами "Школи економічної журналістики" слід заповнити анкету.

Стати студентами Школи можуть як журналісти, які давно працюють, так і новачки.

Заявки приймаються до 11 вересня 2020 року включно.

Курс складається з чотирьох модулів, кожен з яких проходитиме у формі трьохденного інтенсиву раз на місяць. Навчання відбуватиметься у Києві.

У ході курсу кожен студент стане частиною команди, яка виконає великий груповий проєкт. Захист проєктів та вручення сертифікатів про закінчення Школи відбудуться 18 грудня.

Модулі Школи

18-20 вересня – І модуль "Як писати про бізнес. "Олігархознавство".

Тренери:

Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців;

Андрій Самофалов, керівник бізнес-редакції сайту Liga.net.

16-18 жовтня – ІІ модуль "Споживчі ринки. Як писати для споживача".

Тренери:

Дмитро Дєнков, головний редактор "Економічної правди";

Аліна Полякова, журналістка, редакторка спецпроєктів УП.

13-15 листопада – ІІІ модуль "Як писати про державні фінанси, бюджет та податкову політику".

Тренери:

Дарина Марчак, виконавчий директор ProZorro.Продажі;

Руслан Чорний, керуючий партнер "Фінансового клубу".

11-13 грудня – IV модуль "Як писати на економічні теми, шукати та візуалізувати дані".

Тренери:

Михайло Кольцов, адміністратор проєкту STOPFAKE.ORG, викладач Могилянської школи журналістики;

Марія Фронощук, співзасновниця і директор Platfor.ma.

18 грудня – захист проектів та вручення сертифікатів.

Всі витрати на навчання повністю покриваються організаторами, окрім оплати транспорту. Журналістам з регіонів надається безкоштовне житло в Києві на час проведення модулів.