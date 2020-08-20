Курс валют на 20 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки
20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,47 - 27,49 гривни;
Евро - 32,58 - 32,60 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,32 - 27,61 гривни. Евро покупают по 32,22 гривни, продают по 32,72 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,54 гривни, евро - 32,41 - 32,53 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,32 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 19 августа - 32,50 гривни).
Экономическая правда
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