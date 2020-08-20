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Курс валют на 20 августа: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 20 августа 2020, 11:03
 

20 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,47 - 27,49 гривни;

Евро - 32,58 - 32,60 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,32 - 27,61 гривни. Евро покупают по 32,22 гривни, продают по 32,72 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,45 - 27,54 гривни, евро - 32,41 - 32,53 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,32 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 19 августа - 32,50 гривни).

Экономическая правда

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Экономическая правда
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