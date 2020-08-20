Украина обсуждает возможность поставки водорода в Германию 

Украина и Германия обсуждают возможность использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга передает Liga.net

По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе, в Германию.

"Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода", – уточнил Кулеба.

Министр считает, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.

"Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС", - заявил Кулеба.





