Украина обсуждает возможность поставки водорода в Германию
Украина и Германия обсуждают возможность использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга передает Liga.net
По его словам, Германия будет крупнейшим рынком потребления водородной энергетики, а Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, в том числе, в Германию.
"Мы договорились, что сотрудничество с Германией продолжится в виде разработки дорожной карты развития энергетического партнерства и будет проведено исследование по возможности использования газотранспортной системы Украины для транспортировки водорода", – уточнил Кулеба.
Министр считает, что подобное сотрудничество будет предполагать инвестиции в модернизацию газотранспортной системы Украины.
"Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины, как части энергетического пространства ЕС", - заявил Кулеба.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua