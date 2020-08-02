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Turkish Airlines возобновила прямые регулярные рейсы в Харьков

Воскресенье, 2 августа 2020, 14:22
 

Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает avianews.com.

"Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места", - отмечает издание.

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям — утром.

Напоминаем:

В июле Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 2 августа авиакомпания также вернется на маршруты Стамбул-Запорожье и Стамбул-Херсон.

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