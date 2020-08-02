Великобритания и США обсудят вопрос соглашения о свободной торговле

Министр внешней торговли Великобритании Лиз Трасс планирует встретиться с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, чтобы обсудить вопросы соглашения о свободной торговле.

Об этом сообщает Financial Times.

Издание пишет, что на встрече, которая может состояться или в понедельник, или во вторник будут подведены итоги и будут договариваться про следующие шаги и приоритеты отношений между странами.

Напоминаем:

Ранее Трасс заявила, что не было установленного графика торговых переговоров Великобритании с Соединенными Штатами, добавив, что британские переговорщики добились "очень хорошего прогресса" на переговорах в режиме видеоконференции из-за вспышки коронавируса.

В конце июля издание Financial Times сообщило, что британское правительство отказалось от надежд заключить соглашение о свободной торговле с США до американских президентских выборов 3 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил во время визита в Лондон в прошлом месяце, что двум странами еще предстоит проделать большую работу по заключению торгового соглашения.