Фондовые индексы стран Западной Европы завершили июль в минусе

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в пятницу и завершили июль в минусе.

Об этом передает MarketWatch.

Издание пишет, что отчеты компаний не смогли развеять опасения по поводу восстановления мировой экономики в условиях пандемии коронавируса

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 0,89% и составил 356,33 пункта. Индекс продемонстрировал месячное снижение впервые за четыре месяца.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 1,54%, достигнув минимальной отметки с 15 мая.

Германский DAX опустился на 0,54% - до минимума с 1 июля, французский CAC 40 - на 1,43%, также до минимальной отметки с 1 июля. Итальянский FTSE MIB потерял 0,71%, опустившись до минимума с 15 июня, испанский IBEX 35 - 1,7%.

Напоминаем:

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2020 года упала на 12,1% в поквартальном выражении.