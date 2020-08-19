Все разделы
Укр / Рус

Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей

Среда, 19 августа 2020, 19:50
 

Кабмин предлагает освободить от уплаты НДС отдельные проекты с Польшей - применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От уплаты НДС предлагают освободить операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы.

А также - для реализации соответствующих проектов относительно международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автодорог западного региона в рамках реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015.

"Это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины", - заявили в Минфине.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Кабмин ПДВ Польша

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин хочет расширить программу помощи по частичной безработице 19 августа 2020, 17:03
В Минфине рассказали, сколько акцизного налога с горючего направят в местные бюджеты 19 августа 2020, 15:52
Кабмин привлечет 250 миллионов евро кредитов от Cargill 18 августа 2020, 12:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!