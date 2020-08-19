Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей
Кабмин предлагает освободить от уплаты НДС отдельные проекты с Польшей - применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
От уплаты НДС предлагают освободить операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы.
А также - для реализации соответствующих проектов относительно международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автодорог западного региона в рамках реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015.
"Это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины", - заявили в Минфине.
Экономическая правда
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