Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей

Кабмин предлагает освободить от уплаты НДС отдельные проекты с Польшей - применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От уплаты НДС предлагают освободить операции по поставке товаров/услуг на таможенной территории Украины, которые осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы.

А также - для реализации соответствующих проектов относительно международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автодорог западного региона в рамках реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015.

"Это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины", - заявили в Минфине.

Экономическая правда