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Официальный курс на 20 августа: гривня теряет позиции

Среда, 19 августа 2020, 19:29
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 19 августа на уровне 27,32 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,60 евро (на 19 августа - 32,50 гривни).

Напомним:

19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,27 - 27,29 гривни.

19 августа котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,43 - 27,46 гривни.

Экономическая правда

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