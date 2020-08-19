Кабмин хочет расширить программу помощи по частичной безработице

Кабмин разработал законопроект, который расширит программу помощи по частичной безработице - ее будут предоставлять на период ограничений из-за других заболеваний, кроме COVID-19.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Программа по частичной безработице помогла почти 400 тысячам украинцев сохранить свои рабочие места, а работодателям - свой бизнес.

Правительство разработало законопроект, который расширит программу. Мы предлагаем предоставить людям возможность получать помощь не только в период нынешнего карантина, но и в случае установления подобных ограничений из-за других заболеваний", - написал он.

Напомним:

В связи с введением карантина в Украине ввели льготы, которые содержат освобождение от налогов доплат медикам, помощь по частичной безработице и оказание помощи малому бизнесу.

Размер выплат для лиц, получающих минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн.

По состоянию на 6 августа 2020 года статус безработного имеют 502 тысячи украинцев по пероид действия карантина (с 12 июня по 4 августа) статус безработного получили 406 тысяч украинцев.

Экономическая правда