МАУ отменит в сентябре ряд рейсов в Европу и внесет изменения во внутренние маршруты

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила программу полетов на начало осени с учетом эпидемиологических ограничений стран "шенгенской зоны" и других стран мира.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу МАУ.

В связи с продлением карантинных ограничений МАУ в сентябре вынуждена отменить рейсы в Венецию (VCE), Стокгольм (ARN), Копенгаген (CPH), Хельсинки (HEL), Неаполь (NAP), Цюрих (ZRH), Будапешт (BUD), Тбилиси (TBS), Ларнаку (LCA), Франкфурт (FRA), Вену (VIE) и Варшаву(WAW).

Внутренние рейсы будут осуществляться по направлениям из Киева во Львов (LWO), Херсон (KHE) и Одессу (ODS).

С 3 сентября из Киева во Львов рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и пятницам. Из Львова в Киев будут выполняться рейсы по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 4 сентября из Киева в Херсон можно добраться пятницам и воскресеньям. Из Херсона в Киев по понедельникам и субботам.

Начиная со 2 сентября из Киева в Одессу рейсы будут выполняться ежедневно, кроме вторника. Из Одессы в Киев можно будет добраться ежедневно, кроме среды.

Международные рейсы МАУ планирует осуществлять по следующим направлениям: Киев - Амстердам, Киев - Лондон, Киев - Париж, Киев - Ницца, Киев - Милан, Киев - Дубай, Киев - Каир, Киев - Мюнхен, Киев - Баку, Киев - Стамбул, Одесса - Стамбул, Киев - Тель-Авив, Одесса - Тель Авив, Киев - Ереван, Киев - Мадрид.

Изменения частот состоятся на следующих маршрутах:

- Киев – Амстердам: оборотные рейсы ежедневно, кроме вторника и четверга;

- Киев – Лондон: рейс планируется 2 сентября;

- Киев – Каир: по вторникам и четвергам с возвращением в Киев по средам и пятницам;

- Киев – Дубай: добавляется еще две частоты по пятницам и воскресеньям;

- Киев – Париж: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и пятницы;

- Киев – Баку: каждую среду и воскресенье с возвращением в Киев по понедельникам и четвергам;

- Киев – Стамбул: рейсы будут осуществляться ежедневно, кроме вторника и среды.

Авиакомпания планирует постепенно восстановить и расширить свою сетевую модель.

"Со второй половины сентября будут возобновлены внутренние и международные рейсы по маршрутам: Харьков - Тель Авив (TLV) - Харьков, Днепр - Тель Авив (TLV) - Днепр, Киев - Харьков (HRK) - Киев, Киев - Днепр (DNK) - Киев, а также дополнительная частота по маршруту Киев - Милан (MXP) - Киев", - сообщается на сайте МАУ.

Все остальные маршруты авиакомпании остаются без изменений.