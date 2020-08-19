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С сентября Нацбанк изменит правила о кредитных лимитах на карточках

Среда, 19 августа 2020, 12:52
 

С 1 сентября банки должны будут заранее информировать клиентов о кредитных лимитах или изменения в них, а также указывать лимит отдельно от собственных средств клиента.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банки должны правильно показывать средства на счете - указывать отдельно ваши деньги и отдельно сумму кредитного лимита. Чтобы не было путаницы и бессознательного пользования кредитом.

Также банки должны заранее уведомлять клиента об установлении, уменьшение или увеличение кредитного лимита. В смс, мессенджере или другим удобным способом", - отмечают в НБУ.

Такие требования Нацбанка заработают с 1 сентября этого года.

Экономическая правда

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НБУ

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