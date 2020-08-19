Киберполиция разоблачила хакеров, легализовавших миллиард через криптовалюты

Сотрудники киберполиции в ходе сотрудничества с международными специалистами в области цифровых валют обнаружили трех человек, причастных к отмыванию 42 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что в начале 2020 года Департамент киберполиции начал сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют "Binance". Специалисты компании используют ведущие в отрасли алгоритмы для анализа и выявления транзакций, потенциально связанных с финансовыми преступлениями и мошенничеством.

В июне этого года была разоблачена преступная группировка, фигуранты которой предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем. В течение двух лет злоумышленники совершили финансовых операций на 42 миллиона долларов (более 1,1 миллиарда гривень).

За такие действия трем фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

"Киберполиция, в рамках действующего законодательства, и в дальнейшем будет сотрудничать с международными научно-исследовательскими группами по вопросам безопасности для эффективного противодействия преступлениям и угрозам, связанным с оборотом криптовалют", - говорится в сообщении.

Экономическая правда