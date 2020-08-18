Госбюджет недополучил 38 миллиардов доходов — Счетная палата

В первом полугодии 2020 года план доходов государственного бюджета недовыполнен на 38 миллиардов гривень, план расходов - на 51 миллиард.

Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает пресс-служба ведомства.

Подводя итоги исполнения госбюджета в I полугодии 2020 года, Пацкан отметил углубление негативных тенденций в экономике: снижение реального ВВП на 6,7% (по оценке специалистов Счетной палаты), выпуска промышленной продукции - на 8,3%. А также уменьшение кредитования и отток прямых иностранных инвестиций.

План доходов госбюджета, по подсчетам председателя Счетной палаты, не выполнен на 38 млрд грн, или на 7,8%. Только в результате уменьшения в I полугодии импорта на 19,7%, утверждает Пацкан, недополучено 14 млрд грн доходов. План расходов государственного бюджета, по его словам, не выполнен на 51 млрд грн.

По словам председателя Счетной палаты, расходы на погашение и обслуживание государственного долга составили 220 млрд грн, или почти треть общих расходов госбюджета в I полугодии 2020 года.

По словам Пацкана, на невыполнение плана поступления повлияло низкое качество прогноза макроэкономических показателей.

Так, правительство в конце марта изменило прогноз среднего обменного курса гривни с 27 до 30 грн за доллар. Однако фактически в январе-июне средний обменный курс составлял 25,98 грн за доллар, то есть на 13,4% меньше прогнозного. За счет этого недополучено 25,5 млрд грн доходов.

Напоминаем:

Доходы госбюджета на 2020 год определены в размере 975,83 млрд грн, расходы – 1,266 трлн грн.

Экономическая правда