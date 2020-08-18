SpaceX в шестой раз повторно использовала ракету-носитель

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает SpaceX.

Начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников уже одиннадцатый раз. Теперь общее количество спутников достигает 653 космических аппаратов.

Отмечается, что в настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.

Экономическая правда