SpaceX в шестой раз повторно использовала ракету-носитель
Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 58 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Об этом сообщает SpaceX.
Начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников уже одиннадцатый раз. Теперь общее количество спутников достигает 653 космических аппаратов.
Отмечается, что в настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В рамках программы SpaceX по проведению сопутствующих запусков ракета Falcon 9 также вывела на орбиту три малых космических аппарата массой 100 кг дистанционного зондирования Земли SkySat компании Planet Lab.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в шестой раз, совершила успешную управляемую посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.
SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.
SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета.
Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 10 млрд долларов.
Экономическая правда
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