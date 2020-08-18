Минцифры планирует создать автоматизированную систему управления отходами

В планах Министерства цифровой трансформации автоматизировать полный жизненный цикл системы управления отходами от рождения до его утилизации или помещения в хранилище.

Об этом сообщил первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью Интерфакс-Украина.

"Экология - приоритетная сфера цифровой трансформации. Там есть мощные проекты - и антикоррупционные, и социально важные... Мы хотим сделать полный цикл, чтобы отслеживать все отходы: сколько сгенерировано, куда доехали. То есть сделать полный жизненный цикл автоматизации системы управления отходами от рождения до его утилизации или хранения в хранилище", - рассказал он.

По его словам, в этой сфере существует негативная ситуация с разрешениями на отходы, так как, невзирая на получение организациями разрешения сгенерировать определенное количество отходов в год, не все в конечном итоге их утилизируют.