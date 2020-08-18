Все разделы
Укр / Рус

АМКУ проверит законность формирования цен на ПЦР-тесты

Вторник, 18 августа 2020, 15:08
 

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начало исследования требований конкурентного законодательства при формировании цен на ПЦР-тесты.

Об этом написал в Facebook глава отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, Антимонопольный комитет начал исследование по запросу депутата Киевсовета Александра Бродского.

"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно атиконкурентных согласованных действий (подобные действия на рынке, приведшие к устранению конкуренции) или злоупотребления монопольным положением", - отметил Хмельницкий.

"Мы не можем пока никого обвинять, АМКУ не карательный и не правоохранительный орган. Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Ибо рыночная экономика должна работать в интересах граждан. И наша роль - это интерес отстаивать", - добавил он.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ТЭК коронавирус цены

powered by lun.ua
Материалы по теме
Суд приостановил взыскание с табачных компаний миллиардного штрафа АМКУ 14 августа 2020, 12:05
Штраф АМКУ: JTI Украина проиграла суд первой инстанции и выплатит почти 1 миллиард 13 августа 2020, 18:12
АМКУ не имеет законных оснований отказать в покупке акций "Мотор Сич" – DCH 10 августа 2020, 15:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!