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Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

Вторник, 18 августа 2020, 13:15
 

18 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:55 установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро - 32,40 - 32,43 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,38 гривни. Евро покупают по 31,99 гривни, продают по 32,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,29 гривни, евро - 32,05 - 32,18 гривни.

Напомним:

18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.

Экономическая правда

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