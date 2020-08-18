Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
Вторник, 18 августа 2020, 13:15
18 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 12:55 установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;
Евро - 32,40 - 32,43 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,13 - 27,38 гривни. Евро покупают по 31,99 гривни, продают по 32,45 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,21 - 27,29 гривни, евро - 32,05 - 32,18 гривни.
Напомним:
18 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 - 27,25 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua