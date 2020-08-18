В июле украинцы оставили рекордные чаевые cashless – исследование Приватбанка

В июле украинцы оставили "на чай" cashless официантам кафе и ресторанов больше 3,3 млн грн - это абсолютный рекорд с момента запуска Приватбанком технологии безналичных чаевых.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что всего за первый месяц ослабления карантина клиенты Приватанка оставили в заведениях питания 44 тысячи сahless чаевых.

"По данным Приватбанка, средняя сумма чаевых в июле 2020 году в Украине составила 70 грн. При этом, средний чек в заведениях питания за первый месяц ослабления карантина равен 180 грн", - говорится в сообщении.

В банке напомнили, что Приватбанк запустил чаевые cashless в своих POS-терминалах в декабре 2018 года.

Экономическая правда